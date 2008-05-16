В Блоке Черновецкого заявляют, что продуктовых наборов не раздают

Сопредседатель фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК заявляет, что ее политическая сила не имеет никакого отношения к каким-либо «акциям раздачи продуктовых наборов».

Как передает корреспондент УНИАН, она заявила: «Блок Черновецкого не имеет никакого отношения к каким-либо акциям раздачи продуктовых наборов. В отличие от наших оппонентов, которые развернули в Киеве беспрецедентную кампанию по подкупу избирателей, мы, напротив, даже заморозили все благотворительные программы для социально незащищенных киевлян, как того требует избирательное законодательство».

Напомним, что в Голосеевском районе Киева был задержан автомобиль, из которого раздавали просроченные продукты якобы от имени Блока Леонида Черновецкого.

А.ШЛАПАК отметила, что "Блок Леонида Черновецкого не имеет никакого отношения к подобным акциям. Мы никогда не могли себе позволить подвергать опасности здоровье киевлян. Это - очередная провокация со стороны наших политических оппонентов, - отметила она. – С самого начала предвыборной кампании мы предупреждали о подготовке многочисленных акций, направленных на дискредитацию нашей команды».

Она призвала киевлян не верить заявлениям представителей БЮТ, а также быть бдительными, сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы, общественные приемные Блока Черновецкого. «Не понимаю, на что рассчитывают наши политические оппоненты, когда устраивают подобные грязные акции. Я уверена, что киевляне – мудрые и рассудительные. Они способны дать оценку таким действиям, разобраться, кто в действительности борется за их благосостояние, а кто не гнушается никакими средствами, чтобы только «пролезть» в Киевсовет», - подчеркнула сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете.