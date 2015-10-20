Рейтинг швейцарского банка: Украина - самая бедная страна Европы

Об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарского банка Creduit Suisse, пишет Европейская правда.

Как отмечается, вторую строчку занимает Беларусь с $1551, третью - Молдова с $3104.

В исследовании уточняют, что данные по странам Восточной Европы достаточно ограничены, поэтому цифры могут отличаться от реальных.

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Лидером рейтинга является Швейцария, где средний достаток взрослого составляет $576 тысяч. За ней идут Исландия, Норвегия, Великобритания, Швеция и Люксембург, в которых состояние взрослого гражданина выше 300 тысяч долларов.

По данным швейцарского банка, в 2015 году общая сумма "мирового богатства" достигла $250 трлн. При этом половина богатств мира теперь сосредоточено в руках всего 1% населения.

Наибольший рост благосостояния домохозяйств наблюдалось в США и Китае, и впервые китайский средний класс в количественном отношении обогнал американский — 109 млн человек против 92 млн.