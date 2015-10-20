Боевики из "казачьих подразделений" хотят выступить против "правительства "ЛНР" - Тымчук

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что представители террористических "казачьих подразделений" планируют выступить против "правительства "ЛНР".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По информации Тымчука, среди боевиков так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. атамана Платова" распространяется информация о запланированном на 7-8 ноября по инициативе Павла Дремова "собрания представителей всех казачьих подразделений с целью объявления недоверия "правительства "ЛНР".

Тымчук добавил, что Дремов – один из так называемых "казачьих атаманов", "комендант" н.п.Стаханов, и на протяжении нескольких последних суток среди боевиков ходят слухи об отстранении его от командования.