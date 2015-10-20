Боевики из "казачьих подразделений" хотят выступить против "правительства "ЛНР" - Тымчук
Боевики планируют провести собрания представителей всех казачьих подразделений с целью объявления недоверия "правительства "ЛНР".
Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что представители террористических "казачьих подразделений" планируют выступить против "правительства "ЛНР".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читайте такжеБоевики планируют сбежать с семьями в Россию - штаб АТО
По информации Тымчука, среди боевиков так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. атамана Платова" распространяется информация о запланированном на 7-8 ноября по инициативе Павла Дремова "собрания представителей всех казачьих подразделений с целью объявления недоверия "правительства "ЛНР".
Тымчук добавил, что Дремов – один из так называемых "казачьих атаманов", "комендант" н.п.Стаханов, и на протяжении нескольких последних суток среди боевиков ходят слухи об отстранении его от командования.