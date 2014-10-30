«Правительство ЛНР» не контролирует своих боевиков – Москаль

Об этом заявил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль в интервью «Украинской правде».

«Одну часть территории (Антрацит) контролирует группировка Николая Козицина, вторую- 32-й отдельный корпус Войска Донского, еще часть – под национальной гвардией Всевеликого войска Донцова, Алчевск контролирует банда Алексея Мозгового», - говорит Москаль.

По его словам, в «ЛНР» не контролируют и тех боевиков, которые ранее окружили 32-й блокпост сил АТО.

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«Сотрудники ОБСЕ, которые приезжали на 32-й блокпост, звонили правительству ЛНР, а им ответили, что они не контролируют тех, кто взял в кольцо украинских военных», - отметил глава ОГА.

Москаль также сообщил, что ему поручили управление Луганской областью, когда она находилась в крайне тяжелом состоянии.

«Я принял область неуправляемую с точки зрения украинской государственности. У нас были такие населенные пункты, где не было горсоветов, райсоветов - все руководство просто сбежало. У нас единственная область, в которой не работает облсовет. Я - глава администрации, которому по закону облсовет должен делегировать полномочия, губернатор ему подконтрольный и подотчётный. Как я могу работать там, где нет этого облсовета?», - подытожил Москаль.