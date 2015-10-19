На поднятом катере "Иволга" нашли два тела
Первая проверка поднятого со дна Черного моря катера Иволга, затонувшего 17 октября, подтвердила наличие внутри по меньшей мере двух тел погибших.
Об этом сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Васько, передает пресс-служба ведомства.
Сейчас проверка, которую проводят представители МВД и правительственной комиссии по расследованию трагедии, продолжается, говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Суд арестовал капитана затонувшего катера на 2 месяца без права внесения залога.