На поднятом катере "Иволга" нашли два тела

Об этом сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Васько, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас проверка, которую проводят представители МВД и правительственной комиссии по расследованию трагедии, продолжается, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал капитана затонувшего катера на 2 месяца без права внесения залога.