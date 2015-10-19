Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о российском следе в расстрелах на Майдане
Экс-глава СБУ и лидер «Антикоррупционного движения» Валентин Наливайченко утверждает, что Генеральная прокуратура располагает достоверными данными, собранными СБУ, о том, что советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков прибыл в Украину 20 февраля 2014 года под именем Асланбека Дудаева.
Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», передает Четвертая власть.
«Мне страшно и стыдно слышать, что снова всем, кто стоял на Майдане, стреляют в спину. Небесную сотню расстреляла не Небесная сотня», — сказал Наливайченко.
По словам Наливайченко, еще 8 мая 2015 года СБУ официальныи письмом передала в Генеральную прокуратуру документы, свидетельствующие о том, что 20-21 февраля 2014 года в Украине находился советник Владимира Путина Владислав Сурков по документам, оформленным на имя Асланбека Дудаева. Он прибыл в сопровождении 6 генералов ФСБ, его встречал генерал СБУ Бик, который сейчас находится под арестом. По словам Наливайченко, Суркова обеспечивали жильем за счет государственного бюджета.
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«Все эти материалы переданы письмом №468 от 8 мая 2015 года. На второй странице письма написано, в каких кейсах и снайперские винтовки какого типа были завезены. Сурков встречался лично с тогдашним главой СБУ Александром Якименко (после Майдана дезертировал в Россию. — ред.), — сказал Наливайченко.
Кроме того, письмом №467 от 8 мая СБУ передала в Генпрокуратуру доказательную базу и документы на объявления подозрения сепаратисту, помощницу Суркова Арценберу, который «сейчас пытается крутить сепаратистский шабаш в Одессе», — рассказал Наливайченко.
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«Информацией о Суркове обладает не только СБУ и ГПУ. Мы информировали об этом и адвокатов погибших из Небесной сотни, руководителей парламентских комитетов. Мы не позволим это дело замять. Это Рубикон», — сказал Наливайченко.
Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Виктор Шокин заявляет, что не располагает подтверждением информации бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о российском следе в расстреле Небесной сотни на Майдане.
В свою очередь, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко опроверг информацию главы ГПУ Виктора Шокина о якобы отсутствии в материалах дела о расстрелах на Майдане доказательств присутствия российских спецслужб.