США советуют Украине, как преодолевать коррупцию

Соединенные Штаты Америки рекомендуют Украине наделить общественные организации определенными полномочиями в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом шла речь на встрече министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ, которая состоялась сегодня в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в частности, по мнению руководителя отдела по правоохранительным вопросам Майкла СКЕНЛАНА, который принимал участие во встрече со стороны посольства США в Украине, общественным организациям могло бы быть отведено определенное место в системе Правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией.

В ходе встречи американской стороной была отмечена важность скорейшего введения должности Правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией в системе Министерства юстиции Украины, как это предусмотрено Указом Президента Украины.

Во время встречи У.ТЕЙЛОР также высказал мнение о необходимости исключения частичного дублирования разными ведомствами в Украине функций по борьбе с коррупцией, что наблюдается сегодня.

Министр юстиции Украины и Посол США в Украине обсудили возможность использования опыта США по организации системы по борьбе с коррупцией. В частности, по мнению У.ТЕЙЛОРА, такое сотрудничество могло бы быть расширено в рамках работы в Украине американской правительственной корпорации «Вызовы тысячелетия» и Американского агентства по международному развитию.