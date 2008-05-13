Зернотрейдеры: нам очень не импонирует стиль работы правительства
Впервые за последние шесть правительств
Зернотрейдеры заявляют, что правительственные координационные советы по агросектору не работают.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.
«Нам очень не импонирует стиль работы правительства (в зерновом секторе)», - сказал В.КЛИМЕНКО.
По его словам, в пяти предыдущих правительствах работал координационный совет по сельскому хозяйству, и впервые за последние шесть правительств, «с начала создания теперешнего правительства и до настоящего времени, - ни одного совещания».
В.КЛИМЕНКО пояснил, что этот координационный совет создан при Кабинете министров. «Руководит премьер-министр ТИМОШЕНКО, второй заместитель – МЕЛЬНИК, первый заместитель – КИРИЛЕНКО. Вот такая рабочая группа за 5 месяцев не собралась ни разу. Вопрос: а где можно высказать свое мнение, донести до руководства, если с тобой ни разу не собираются?», - поинтересовался В.КЛИМЕНКО.
«Рабочая группа по зерну была в пяти правительствах. Сегодня руководитель этой группы – ТУРЧИНОВ. Не собиралась ни разу. Рабочая группа у ТУРЧИНОВА не работает. Так где же та площадка, где можно высказать свое мнение?», – добавил В.КЛИМЕНКО.
«Поэтому мы потеряли надежду, что будут приниматься какие-то решения, и обратились с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. В этом письме мы просим Президента приостановить постановление Кабинета министров №1179 (от 26 сентября 2007 года о квотировании экспорта зерна – УНИАН), и все, что связано с ограничением экспорта зерна, должно отойти в прошлое», - сказал В.КЛИМЕНКО.
Кроме того, по его словам, УЗА просит Президента, «чтобы он заставил правительство решить вопрос выделения средств для Аграрного фонда».
Как сказал В.КЛИМЕНКО, экспорт зерна запрещается, в частности, потому, что Аграрный фонд не купил необходимые объемы зерна. «Сегодня в Аграрном фонде нет денег, и будет та же история», - добавил он.
Кроме того, УЗА просит разработать программу защиты малоимущих граждан, как это делается в других странах. КЛИМЕНКО добавил, что в условиях мирового роста цен Украина не приняла никаких мер для защиты малоимущих граждан.