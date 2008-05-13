Зернотрейдеры: нам очень не импонирует стиль работы правительства

Зернотрейдеры заявляют, что правительственные координационные советы по агросектору не работают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Нам очень не импонирует стиль работы правительства (в зерновом секторе)», - сказал В.КЛИМЕНКО.

По его словам, в пяти предыдущих правительствах работал координационный совет по сельскому хозяйству, и впервые за последние шесть правительств, «с начала создания теперешнего правительства и до настоящего времени, - ни одного совещания».

В.КЛИМЕНКО пояснил, что этот координационный совет создан при Кабинете министров. «Руководит премьер-министр ТИМОШЕНКО, второй заместитель – МЕЛЬНИК, первый заместитель – КИРИЛЕНКО. Вот такая рабочая группа за 5 месяцев не собралась ни разу. Вопрос: а где можно высказать свое мнение, донести до руководства, если с тобой ни разу не собираются?», - поинтересовался В.КЛИМЕНКО.

«Рабочая группа по зерну была в пяти правительствах. Сегодня руководитель этой группы – ТУРЧИНОВ. Не собиралась ни разу. Рабочая группа у ТУРЧИНОВА не работает. Так где же та площадка, где можно высказать свое мнение?», – добавил В.КЛИМЕНКО.

«Поэтому мы потеряли надежду, что будут приниматься какие-то решения, и обратились с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. В этом письме мы просим Президента приостановить постановление Кабинета министров №1179 (от 26 сентября 2007 года о квотировании экспорта зерна – УНИАН), и все, что связано с ограничением экспорта зерна, должно отойти в прошлое», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Кроме того, по его словам, УЗА просит Президента, «чтобы он заставил правительство решить вопрос выделения средств для Аграрного фонда».

Как сказал В.КЛИМЕНКО, экспорт зерна запрещается, в частности, потому, что Аграрный фонд не купил необходимые объемы зерна. «Сегодня в Аграрном фонде нет денег, и будет та же история», - добавил он.

Кроме того, УЗА просит разработать программу защиты малоимущих граждан, как это делается в других странах. КЛИМЕНКО добавил, что в условиях мирового роста цен Украина не приняла никаких мер для защиты малоимущих граждан.