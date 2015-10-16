Петиция о сокращении числа депутатов в Раде до ста человек набрала 25 тысяч подписей
11:43, 16 октября 2015Общество
711 0
Электронную петицию о сокращении числа депутатов Верховной Рады с нынешних 450 до 100 человек поддержали более 25 тыс. граждан, чего достаточно для рассмотрения ходатайства главой государства Петром Порошенко.
Рада / УНИАН
По мнению авторов прошения, число членов украинского парламента является «наследием советской оккупации».
«Ради экономии средств и уменьшения бремени для украинцев просим уменьшить численность нанятых менеджеров, депутатов - иждивенцев налогоплательщиков - до 100 человек. Сокращение чрезмерного количества чиновничества стоило бы начать именно с уменьшения их количества как минимум до 100», - говорится в тексте ходатайства.
Читайте такжеЭксперты представили ТОП-100 законодателей Верховной Рады за все восемь созывов
Как сообщал УНИАН, электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко послом в Гондурасе набрала более 25 тыс. подписей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter