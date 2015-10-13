Российский производитель ЗРК "Бук" заявил, что сбившая MH17 ракета была выпущена еще в СССР

Об этом заявил глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, передает «Газета.Ru».

«Если это был «Бук», то это однозначно ракета 9М38. Последняя ракета такого типа была выпущена в СССР в 1986 году», - сказал он.

Между тем отмечается, что Вооруженные силы России в 2011 году сняли с вооружения тип ракеты, которой был сбит Boeing.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли.

Большинство жертв – подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете "Малайзийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.