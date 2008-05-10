Черновецкий обвинил Тимошенко во взрыве газового баллона

По состоянию на сегодня семь пострадавших вследствие взрыва газа в киоске возле станции метро «Святошин» в Киеве находятся в реанимации, 10 – в палатах интенсивной терапии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, медицинскую помощь потерпевшим оказывают лучшие врачи столицы.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

«Люди получили серьезные ожоги, поэтому для оказания специализированной помощи мы привлекли лучших специалистов - главного хирурга, главного комбустиолога (специалист по лечению ожогов) и главного реаниматолога ГУ здравоохранения КГГА», - отметил Д.БАСС.

Как заявил начальник ГУ МЧС в городе Киеве Виктор БОСАК, контроль за соблюдением техники безопасности при использовании газового оборудования постановлением Кабинета министров №1640 от 23 ноября 2006 года возложен на Госгорпромнадзор. «Именно этот орган, подчиненный Кабинету министров, должен был осуществить мероприятия по недопущению того, что произошло в Святошинском районе. У них есть сотни инспекторов, имеющих все полномочия для осуществления надлежащего контроля за использованием газовых устройств», - сказал В.БОСАК.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратится к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой заставить своих подчиненных выполнять служебные обязанности, говорится в сообщении КГГА. «Нерадивость правительственных чиновников не должна приводить к подобным трагедиям» - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-А в кафе из легкоскладывающихся конструкций, которое специализировалось на приготовлении курей-гриль, произошел взрыв бытового газа с дальнейшим горением. В 14.45 пожар был ликвидирован.