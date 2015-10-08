В Украину пришло осеннее похолодание: в столице сегодня +9

07:35, 08 октября 2015
Общество
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В четверг на всей территории Украины осадков не предвидится, синоптики пообещали от +6 до +17.

осень / Фото УНИАН

Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.

На востоке страны температура будет держаться у отметок от +6 до +9, в центре - от +6 до +9.

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В южных областях ожидается от +9 до +13, в западных - от +7 до +15, в северных регионах - от +6 до +9.

В столице сегодня воздух прогреется от +7 до +9, без осадков.

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