В Украину пришло осеннее похолодание: в столице сегодня +9
07:35, 08 октября 2015Общество
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В четверг на всей территории Украины осадков не предвидится, синоптики пообещали от +6 до +17.
В Украине похолодало / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.
На востоке страны температура будет держаться у отметок от +6 до +9, в центре - от +6 до +9.
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В южных областях ожидается от +9 до +13, в западных - от +7 до +15, в северных регионах - от +6 до +9.
В столице сегодня воздух прогреется от +7 до +9, без осадков.
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