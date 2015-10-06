Яценюк считает, что законопроект о снижении ренты на добычу газа лоббирует интересы олигархов

Проголосованный за основу законопроект о снижении рентной платы за добычу газа лоббирует интересы газовых олигархов и является прямым ударом по малообеспеченным гражданам, которые получают субсидии именно с поступлений, которые изымаются с газовых олигархов и в государственной компании «Укргаздобыча».

Об этом заявил gремьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам предоставления субсидий в вторник, 6 октября, сообщает Урядовий портал.

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Глава правительства отметил, что 3,3 миллиона домохозяйств Украины уже получили субсидии, «и каждый день идет тенденция к росту количества людей, которые поняли, что государство действительно предоставляет субсидии, действительно компенсирует рост тарифов».

«Однако у нас есть серьезная проблема, которая возникла только что, - Парламент проголосовал за основу законопроект о снижении рентной платы за газ. Не тот законопроект, который внесло Правительство Украины, а законопроект, который лоббирует интересы газовых олигархов», - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что согласно проголосованному за основу проекта закона, Парламент предлагает снизить ренту для предприятий с так называемой совместной деятельностью с 70% до чуть более 20%: «Эта «совместная деятельность» контролируется исключительно газовыми олигархами Украины, обслуживает теневой энергетический сектор и получает теневые доходы».

«Мы с боями добились того, чтобы в начале текущего года обложить налогом ренту для «совместной деятельности» и поднять ее до 70%, чтобы извлечь сверхдоходы из карманов газовых олигархов. И сегодня нежданно-негаданно нашлось 228 голосов с пятой попытки голосования, чтобы принять этот закон в первом чтении», - подчеркнул премьер.

Глава Правительства заявил, что снижение ренты как для «совместной деятельности», так и для компании «Укргаздобыча» станет «прямым ударом по малообеспеченным гражданам, которые получают субсидии именно с поступлений, которые мы изымаем в газовых олигархов и в государственной компании «Укргаздобыча».

«Это сделано специально, перед выборами, для того чтобы подорвать программу предоставления субсидий гражданам Украины», - подчеркнул он.

«Я поражен, почему за этот законопроект проголосовала фракция Блока Петра Порошенко. Я публично обращаюсь к Президенту Украины относительно ветирования данного закона, если во втором чтении будут приняты нормы, которые предусматривают уменьшение ставки ренты для газовых олигархов и для государственной компании «Укргаздобыча», - подчеркнул Яценюк.

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Премьер-министр заявил, что «не даст подорвать систему субсидий»: «Это 24,5 миллиарда гривень, которые поступают именно непосредственно от ренты. Если кто-то хочет эти деньги забрать у бедных людей и обратно вернуть газовым олигархам, то у меня есть полный список фамилий, кто за этим стоит и кто в Парламенте разносит деньги за принятие такого закона».

Яценюк обратился к Президенту Украины «повлиять на свою фракцию, чтобы не подорвать основную реформу в стране – реформу газового сектора и обеспечения граждан Украины субсидиями»: «Это 10 миллионов украинских граждан, которым надо помочь. А богатым это Правительство помогать не будет, в особенности тем, которые контролируют газовые скважины».