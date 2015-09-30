Экс-заместитель начальника Полтавской ГАИ погорел на взятке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Полтавской области.

По ее данным, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью милиции и прокуратурой задержали на взятке начальника отделения ГАИ по одному из районов Полтавской области.

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Подполковник организовал механизм вымогательства денег от частных автоперевозчиков за непрепятствование предпринимательской деятельности. Сотрудники спецслужбы задержали милиционера в служебном автомобиле во время получения очередной взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Источники УНИАН в милиции сообщили, что, по предварительной информации, милиционер получил 1 тыс. грн. Задержанным является Владимир Голтвянский, который ранее работал заместителем Петра Блаживского — бывшего начальника УГАИ в Полтавской области, которого задержали за взятку.