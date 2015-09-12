В Киеве на взятке в 111 тысяч гривень задержан начальник отдела ГНИ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Указанные средства чиновник требовала от представителя столичного предприятия за уменьшение суммы штрафных санкций, которые должны быть применены к этому предприятию по результатам налоговой проверки", - отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленницу в служебном кабинете после получения им оговоренной суммы средств. Решается вопрос об объявлении ей подозрения.

"Уголовное производство начато по ч.3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и СБУ задержали одного из руководителей Государственной службы занятости во время получения им взятки в более 600 тыс. грн. Эти средства должностное лицо получило за "оказание противоправного содействия представителям коммерческих структур во время участия в государственных закупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами".