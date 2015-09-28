Могерини призывает Россию освободить Савченко и других граждан Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Еще раз присоединяюсь ко всем, кто призывает российские власти немедленно освободить Надежду Савченко по гуманитарным причинам. Я также призываю освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных граждан Украины. Это было бы в соответствии с недавно согласованным пакетом мер по реализации Минских соглашений и обязательствами освободить всех заложников и задержанных, связанных с конфликтом в Украине», – говорится в заявлении Могерини.

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Федерика Могерини отмечает, что после длительного голодания Надежда Савченко имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины готовит “Список Савченко-Сенцова” в отношении лиц, виновных в незаконном преследовании граждан Украины.