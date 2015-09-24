Задержанному на "Каланчаке" севастопольскому экс-депутату грозит до 15 лет за госизмену – прокурор АР Крым

Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым при Генпрокуратуре Украины Назар Холодницкий, передает Крым.Реалии.

По словам Холодницкого, санкция статьи, по которой задержан Галичий, предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет.

«Он (Галичий – КР) обвиняется в том, что в марте 2014 года, будучи депутатом Севастопольского городского совета, принимал участие в заседаниях Севастопольского городского совета, создавал кворум и голосовал за проведение незаконного «референдума» на территории Севастополя и Автономной Республики Крым. Позже, после проведения так называемого этого референдума голосовал за присоединение города Севастополя в качестве города федерального значения в составе Российской Федерации. Таким образом, он своими действиями совершил государственную измену, то есть, способствовал врагу в аннексии нашей территории», – рассказал прокурор.

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По его словам, сейчас следствие устанавливает, что севастопольский экс-депутат делал на территории Украины

Холодницкий также рассказал, что во время задержания Галичий был на машине и с родственниками, но задержан только он один.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 сентября на пункте пересечения Каланчак между Крымом и материковой частью Украины работниками ГПУ (прокуратуры АР Крым) совместно с ГПСУ задержан один из депутатов Севастопольского горсовета, который подозревается в госизмене.