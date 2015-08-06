Прокуратура подозревает в госизмене экс-командира воинской части ВСУ в Крыму

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины в установленном законом порядке сообщено о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцировалась в АР Крым и осуществляла принятие и обслуживание летательных аппаратов тактической авиации, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 408 (дезертирство) и ч. 2 ст. 402 (неповиновение) УК Украины», - говорится в сообщении.

Указанный командир воинской части подозревается в том, что в марте 2014 года совершил государственную измену, а именно: способствовал переходу личного состава воинской части в ряды вооруженных сил Российской Федерации, а в дальнейшем не выполнил приказы о передислокации личного состава вверенной части, военной техники и имущества на материковую часть Украины.

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«Более того, он, предав украинский народ и изменив военной присяге, в настоящее время проходит службу в должности начальника комендатуры в вооруженных силах Российской Федерации», - подчеркнули в ГПУ.

Этот военнослужащий объявлен в розыск, сообщили в прокуратуре.