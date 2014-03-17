"Референдум" в Крыму незаконный и нелегитимный - Генсек НАТО

Об этом он сообщил в своем Твиттер.

«Так называемый референдум в Крыму является незаконным и нелегитимным», - написал он. Также он считает, что это волеизъявление «нарушает украинскую Конституцию и международное право».

Кроме этого Расмуссен отметил, что «союзники по НАТО не признают результаты» крымского референдума.

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Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали о присоединении Крыма к РФ.