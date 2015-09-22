В России заседание по делу украинской летчицы Савченко намерены скрыть от СМИ: журналистов не допустили

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.

«Зал заполнен казаками вместо журналистов. Никого из прессы не пустили. Вот вам и открытый суд», - написал Фейгин.

По его словам, кроме дела Савченко сегодня в Донецком городском суде другие дела не рассматриваются.

«Ни один потерпевший не присутствует в зале суда», - написал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкой городской суд Ростовской области начнет слушание по сути уголовного дела против Савченко.

Дело Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей. 15 сентября в Донецком горсуде состоялись предварительные слушания по делу украинской летчицы.

Тогда суд определил 4 первых дня заседаний по рассмотрению дела Савченко: 22 сентября, 29, 30 и 1 октября, начало заседаний - в 11.00.

Ранее Фейгин сообщил, что защита настаивает на изменении меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Но суд города Донецк удовлетворил ходатайство российской прокуратуры и оставил Савченко под стражей еще на 6 месяцев.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.