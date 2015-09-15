Дело Савченко будут рассматривать сразу трое судей, заседание состоится 22 сентября
Дело украинки Надежды Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей, заседание назначено на 22 сентября.
Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин в Twitter.
«Дело Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей 22 сентября в 11 часов», - сообщил Фейгин.
Он добавил, что «определены 4 первые дни заседаний по Савченко: 22, 29, 30 сентября и 1 октября, начало в 11.00».
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке Ростовской области состоялись предварительные слушания по делу украинской летчицы.
Ранее Фейгин сообщил, что защита настаивает на изменении меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Но суд города Донецк Ростовской области (РФ) удовлетворил ходатайство российской прокуратуры и Савченко оставил под стражей еще на 6 месяцев.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.
В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинении в покушении на убийство и убийстве.
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.