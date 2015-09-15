Дело Савченко будут рассматривать сразу трое судей, заседание состоится 22 сентября

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин в Twitter.

«Дело Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей 22 сентября в 11 часов», - сообщил Фейгин.

Он добавил, что «определены 4 первые дни заседаний по Савченко: 22, 29, 30 сентября и 1 октября, начало в 11.00».

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке Ростовской области состоялись предварительные слушания по делу украинской летчицы.

Ранее Фейгин сообщил, что защита настаивает на изменении меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Но суд города Донецк Ростовской области (РФ) удовлетворил ходатайство российской прокуратуры и Савченко оставил под стражей еще на 6 месяцев.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.