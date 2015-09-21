Проезд грузовиков в оккупированный Крым остается закрытым - замначальника УМВД Херсонской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника УМВД в Херсонской области Илья Кива.

"На сегодняшнюю минуту перекрыты все три направления в оккупированный Крым : Чангар , Каланчак и Чаплынка. Задачу по охране и соблюдению правопорядка выполняем. Милиция с народом Украины. В единстве наша сила", - говорится в сообщении.

На сегодняшнюю минуту перекрыты все три направления в оккупированный Крым : Чангар , Каланчак и Чаплынка !!! Задачу по ... Posted by Илья Кива on Sunday, September 20, 2015

Помимо этого, Кива выразил благодарность татарам, "Правому сектору" и другим участникам "мирной блокады Крыма".

"Спасибо татарам, спасибо правому, спасибо всем кто принимает участие в этой мирной блокаде Крыма, за слаженность, за дисциплину, за высокий патриотизм и любовь к Украине", - написал он.

Спасибо татарам , спасибо правому , спасибо всем кто принимает участие в этой мирной блокаде Крыма , за слаженность , за... Posted by Илья Кива on Sunday, September 20, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что административная граница Украины с временно оккупированной территорией АР Крым полностью заблокирована для грузового транспорта. Инициаторы акции по блокированию админграницы – крымские татары – вместе с общественными активистами перекрыли все КПВВ примерно в 12:00.

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Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты сегодня с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.