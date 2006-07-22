Похитители нефти проложили километровую трубу, арендовали дом и АЗС

Сотрудники Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками службы безопасности Лисичанского районного управления нефтепровода задержали жителей Попасного - участников организованной преступной группировки, занимавшейся кражами нефти из магистрального нефтепровода “Самара-Лисичанск”.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Луганской области, для осуществления системного незаконного отбора сырья злоумышленники специально арендовали дом, приусадебный участок которого граничил с рекой Айдар, по дну которой проходит нефтяная магистраль.

Правонарушители оборудовали так называемый “врез” и протянули от нее собственную трубу длиной свыше километра во двор арендованного дома. Туда злоумышленники заезжали микроавтобусом со специальной емкостью для нефти, а затем отвозили сырье на одну из неработающих автозаправочных станций, где сбывали постоянным покупателям.

На момент задержания нефтекворов из хранилища АЗС были изъяты 23 тонны нефти, которые были переданы Лисичанскому управлению нефтепровода.

Двое из участников группировки ранее отбыли значительные сроки наказания в местах лишения свободы. Теперь в отношении нефтекворов возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.185 (кража в больших размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.