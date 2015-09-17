Судья по делу об убийстве Бузины взял самоотвод

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева.

Отмечается, что сторона защиты сообщила о наличии обстоятельств в отношении одного из членов коллегии судей, которые вызывают сомнение в его беспристрастности при рассмотрении апелляционной жалобы против продления срока содержания Полищука под стражей.

"В связи с этим судья Бец написал письменное заявление о самоотводе в связи с наличием обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности", - говорится в сообщении.

"Заслушав мнения защитников, прокуроров, подозреваемого Полищука, коллегия судей 16 сентября удовлетворила заявленный судьей самоотвод", - сообщили в суде.

Апелляционная жалоба передана для автоматического распределения дел с целью автоматического определения другого судьи.

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Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд города Киева по ходатайству прокурора продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Олеся Бузины Денису Полищуку.

Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук.

Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили.

В ночь на 19 июня Шевченковский районный суд Киева назначил Медведько меру пресечения в виде содержании под стражей до 14 августа. Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца или залог в 5 млн грн.

23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.

2 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о возможности внесения залога за Полищука.