Элтон Джон призвал украинских бизнесменов принимать геев на работу - СМИ

Об этом сообщает Associated Press.

Известный борец за права геев отметил, что «политика, направленная на ущемление прав геев мешает экономическому развитию». Он указал на исследование, показывающее, что развивающиеся экономики, которые защищают права геев, имеют более высокий показатель ВВП на душу населения.

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По его словам, законы, защищающие права человека, не только правильны с моральной точки зрения, но и разумны для развития бизнеса новой Украины.

Как отмечается, Элтон Джон выступил перед экономическими и политических лидерами в рамках делового форума в Киеве.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко обсудил с Элтоном Джоном деятельность его СПИД-фонда в Украине.