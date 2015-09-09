Почти половина украинцев недовольна ходом реформ и не хочет прилагать усилий для их реализации - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные на пресс-конференции директором фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Так, на вопрос: «Как Вы оцениваете прогресс реформ? Сколько было уже сделано из того, что к этому времени власть уже должна была сделать?», 24,6% респондентов ответили, что сделано примерно 10%, по мнению 9,5% - сделано не больше трети, 3,3% - сделано не больше половины, 0,6% - большая часть нужных реформ уже сделана, 13,6% трудно сказать.

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Кроме того, подавляющее большинство украинцев не верит в успешность реформ, которые сейчас пытается осуществлять власть: 32,2% опрошенных имеют определенную надежду, однако в целом не верят в это, 30,3% вовсе лишены такой веры. В то же время, всего 25,6% респондентов в целом верят, хотя имеют сомнения, и только 4,8% - уверены в успехе реформ.

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Исследование проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Было опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

КаксообщалУНИАН, входепресс-конференциис президентомУкраиныПетром Порошенкодиректор-распорядительМеждународноговалютногофондаКристинЛагардзаявила, чтоукраинскаяэкономикастановится сильнееистабильнее, асамаУкраинаудивила миртой скоростьюреформ, которуюонапродемонстрировалавпоследние месяцы.