Лагард: Украина удивила мир скоростью реформ, ее экономика становится сильнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Я должна сказать, что Украина удивила мир, достигнув того, чего она достигла за короткий промежуток времени, - сказала Лагард. - Было очень трудно достичь той макроэкономической стабилизации, которая сейчас закрепляется, получить экономику, которая уже показывает признаки восстановления ».

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По словам Лагард, уникальная ситуация для мира и то, что в Украине женщины возглавляют министерство финансов и Национальный банк.

«Это действительно уникально», - сказала Лагард.

Среди основных факторов, которые способствовали восстановлению экономики, Лагард назвала восстановление банковского сектора.

«Это сигнал того, что экономика становится мощнее. Это сигнал инвесторам такой: будьте уверены в том, что команда, которая работает и проводит реформы, держит слово, обеспечивать лучшую жизнь для людей », - подчеркнула директор МВФ.