Латвия поможет Украине возобновить вещание телеканалов на востоке

Латвия подтвердила готовность передать Украине несколько аналоговых передатчиков для возобновления вещания телеканалов в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

«Латвийская сторона подтвердила возможность передать Украине несколько аналоговых ТВ-передатчиков для возобновления вещания украинских телеканалов», - говорится в сообщении.

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На данный момент между сторонами начат процесс документального сопровождения передачи оборудования.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году для восстановления вещания украинских телеканалов на оккупированных территориях Польша бесплатно предоставила Украине девять аналоговых передатчиков. Кроме передачи сигнала украинских каналов передатчики могут также глушить частоты каналов сепаратистских.

С начала вторжения российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Нацсовет по телерадиовещанию и эксперты рынка неоднократно отмечали, что транслируемая по телевидению и радио российская пропаганда крайне негативно отображается на информационной безопасности страны.