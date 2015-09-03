Латвия поможет Украине возобновить вещание телеканалов на востоке
На данный момент между сторонами начат процесс документального сопровождения передачи оборудования.
Латвия подтвердила готовность передать Украине несколько аналоговых передатчиков для возобновления вещания телеканалов в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.
«Латвийская сторона подтвердила возможность передать Украине несколько аналоговых ТВ-передатчиков для возобновления вещания украинских телеканалов», - говорится в сообщении.
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На данный момент между сторонами начат процесс документального сопровождения передачи оборудования.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году для восстановления вещания украинских телеканалов на оккупированных территориях Польша бесплатно предоставила Украине девять аналоговых передатчиков. Кроме передачи сигнала украинских каналов передатчики могут также глушить частоты каналов сепаратистских.
С начала вторжения российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Нацсовет по телерадиовещанию и эксперты рынка неоднократно отмечали, что транслируемая по телевидению и радио российская пропаганда крайне негативно отображается на информационной безопасности страны.