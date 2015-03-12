Боевики "ЛНР" заявляют о решении прекратить вещание украинских телеканалов

Террористическая организация "ЛНР" заявляет, что с сегодняшнего дня прекратит вещание на подконтрольной ей территории 23 украинских телеканалов и российского "Дождя".

Как говорится в сообщении "ЛНР", отключены будут: 1+1 ; 2+2; 112 Украина; Канал 24; 5 канал; Эспресо ТВ; ICTV; Индиго ТВ; Интер; News One; Новый канал; НТН; Рада; СТБ; Телеканал 100; ТЕТ; Тонис; ТВI; ТРК "Украина"; Униан ТВ; UBR; УТР; Первый национальный и телеканал "Дождь" (Россия). Читайте такжеВ список отстраненных от аккредитации в Украине попали более 100 российских СМИ Самопровозглашенные власти террористической организации обязали операторов связи, осуществляющих трансляцию (ретрансляцию) телеканалов, "принять меры по исключению данных телеканалов из сетки вещания".

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