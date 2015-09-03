СМИ: Кременчуг и часть Полтавщины также окутало дымом (фото, видео)
Кременчуг и часть Полтавщины затянуло дымом.
Как сообщает ТСН со ссылкой на местные издания, около 10 утра город накрыло облако дыма. Однако, очаг распространения дыма в самом городе не нашли.
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Предполагают, что дым появился в городе из-за того, что на Полтавщине есть очаги возгорания сухой травы, а также уже несколько дней горят торфяники в Глобинском районе.
Такая же ситуация и в центре области – Полтаве. Там также фиксируют задымление на улице.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под киевом возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.
Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.
В связи с задымленностью, а также из-за высокуй температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.
Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.