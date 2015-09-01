Порошенко сегодня посетит в госпитале нацгвардейцев, раненых в столкновениях под Радой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в ходе беспорядков у здания Верховной Рады в результате взрыва гранаты, которую бросил один из активистов, ранения получили 112 военнослужащих Нацгвардии и работников милиции.

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Активист был задержан и оказался бойцом добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич".

Один боец Национальной гвардии погиб от пули в сердце.

Напомним, Столкновения под зданием парламента начались после предварительного принятия депутатами президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.