Командир "Сичи" подтвердил, что подозреваемый в убийстве нацгвардейца является их бойцом

Как он отметил в комментарии Громадському ТБ, членам батальона не разрешается вывозить оружие из зоны проведения АТО, поэтому командир не знает откуда у их бойца появилась граната.

При этом, журналисты Громадського заметили несколько гранат на базе батальона в Межигорье.

Кроме того, как отметил Писаренко, все члены батальона являются беспартийными, поскольку он является подразделением МВД. Однако на базе формирования присутствует символика «Свободы».

Вместе с тем, на странице батальона "Сич" в Facebook отмечается, что Игорь Гуменюк находился в процессе увольнения на основании рапорта об отставке по собственному желанию.

"Боец батальона "Сич" Игор Гуменюк находился в процессе увольнения на основании собственноручно написанного рапорта об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

#Січ #Батальйон_Січ #АТО #Заява Батальйон особливого призначення "Січ", не зважаючи на події, що відбулися 31 серпня ць... Posted by Батальйон спеціального призначення "СІЧ" on Monday, August 31, 2015

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что задержанный Гуменюк Игорь Владимирович признался, что бросил гранату во время столкновений возле Верховной Рады между правоохранителями и митингующими, которые выступали против изменения Конституции в части децентрализации. "Назвался «свободовцем» и бойцом батальона «Сич», которые находятся в отпуске с 3 августа по 3 сентября", - заявил Аваков.