В Запорожье обнаружили подпольную лабораторию по производству взрывчатки (видео)
21:01, 22 августа 2015Общество
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В Запорожье в одном из заброшенных зданий города Служба безопасности Украины обнаружила лабораторию по производству взрывчатых веществ, а именно пероксида ацетона.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Как отмечает пресс-центр СБУ, это опасное вещество используется в террористических целях как инициирующее или основное взрывное средство.
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Во время обыска сотрудники СБ Украины изъяли взрывчатку и компоненты к ней, принадлежности для синтеза пероксида ацетона и изготовления самодельных взрывных устройств.
Вещество обезврежено взрывотехниками на месте в связи с опасностью его транспортировки.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно–следственные действия.
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