В Запорожье обнаружили подпольную лабораторию по производству взрывчатки (видео)

Как отмечает пресс-центр СБУ, это опасное вещество используется в террористических целях как инициирующее или основное взрывное средство.

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Во время обыска сотрудники СБ Украины изъяли взрывчатку и компоненты к ней, принадлежности для синтеза пероксида ацетона и изготовления самодельных взрывных устройств.

Вещество обезврежено взрывотехниками на месте в связи с опасностью его транспортировки.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно–следственные действия.