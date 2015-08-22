На Донетчине у местного депутата обнаружили тайник с гранатометами и минами (фото)

На Донетчине Служба безопасности Украины разоблачила огромный тайник с оружием и боеприпасами в квартире депутата Новогродовского городского совета.

Как сообщает пресс-центр СБУ, из схрона сотрудники СБ Украины изъяли 65 реактивных гранатометов, автомат Калашникова, большое количество патронов различных калибров, 37 гранат различных типов с запалами, тротиловые шашки общим весом свыше трех килограммов, 4 противопехотные мины, пластическое взрывчатое вещество ПВ5А, 28 магазинов к АК 74 и др. Читайте такжеВоенная прокуратура выявила незаконное хранилище боеприпасов одного из добровольческих батальонов Отмечается, что открыто уголовное производство. Продолжаются первоочередные следственные действия по установлению происхождения указанного оружия и боеприпасов.

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