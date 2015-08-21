Накануне празднования Дня Независимости правоохранители предотвратили теракт в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В лесной полосе г. Киева вблизи военных частей Государственной пограничной службы Украины обнаружено хранилище с двумя боевыми припасами РПГ- 22 и РПГ-26, а также карта местности, на которой запечатлены предполагаемые объекты поражения.

"Указанные ручные противотанковые гранатометы предназначены для уничтожения бронированных целей и укреплений, их прицельная дальность выстрела составляет 250 метров", - пояснили в ГПУ.

Средства поражения изъяты. Начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины (диверсия). Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Читайте такжеВ Сартане усилили патрулирование улиц, чтобы избежать паники и мародерства

Как сообщал УНИАН, ранее председатель СБУ Василий Грицак заявил, что накануне Дня Независимости террористы готовят наступление на украинские позиции, также не исключены террористические проявления на мирных территориях страны.