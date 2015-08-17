РФ отказалась расследовать избиение российского журналиста боевиками "ДНР"

По данным издания, после того, как Каныгин был захвачен неизвестными силовиками "ДНР", избит и выдворен с территории "республики", редакцией "Новой газеты" в СК РФ было направлено заявление о преступлении с требованием возбудить уголовное дело по нескольким статьям УК.

Читайте такжеСпецкора "Новой газеты", задержанного боевиками "ДНР", привезли в Россию (фото)

"Статьи такие: воспрепятствование журналистской деятельности, побои, превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия, угроза убийством, незаконное лишение свободы, клевета с использованием служебного положения. Основания — российский Уголовный кодекс позволяет возбуждать уголовные дела по преступлениям, совершенным за пределами России, если потерпевшим является гражданин нашей страны. Прецедентов — полно", - пишет издании.

Отмечается, то СК РФ неоднократно возбуждал уголовные дела по факту задержания российских журналистов в Киеве.

"Ваше заявление о применении насилия в отношении Каныгина П.Ю., поступившее в Следственный комитет Российской Федерации, рассмотрено. Информирую, что по данному факту сотрудниками органов внутренних дел проведена проверка в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, по результатам которой 26 июня 2015 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Разъясняю, что, согласно п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовное преследование не может осуществляться в случае, если имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя или прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела", - цитируют в издании ответ СК РФ.

В издании подчеркнули, что обжалуют "в суде все это бесстыдство" и попросят дать публичное разъяснение, "почему ведомство делит потерпевших на "правильных" и "неправильных".

Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" после задержания, 4 часа допрашивали российского журналиста Каныгина из-за того, что при нем была обнаружена визитка украинского журналиста Алексея Мацуки.