Российский журналист рассказал подробности допроса у боевиков "ДНР"

О подробностях допроса и задержания рассказал сам специальный корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин.

Боевики "ДНР" задержали журналиста в одном из кафе в центре Донецка. Выводили его оттуда под дулом автомата четверо вооруженных людей и посадили в микроавтобус. Там журналиста ударили в глаз за то что он выразился в поддержку мира на Донбассе, и надели наручники, после чего повезли в так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" на допрос.

На допросе один из боевиков заявил: - Увас в вещах обнаружена визитка Мацуки. Вы работаете на него?

- Вы на него работаете, у вас его визитка. А это известный подрывник, враг "ДНР", за американские деньги очерняет республики и Россию. И вы с ним заодно. С Мацукой!

- Мы знаем, что ты сотрудничаешь с "Громадским телевидением" этим украинским, передаешь им информацию, а также Мацуке передаешь. Этот Мацука и "Громадское" у нас запрещены! Значит, ты нарушаешь наш закон, совершаешь преступление.

Кроме этого, боевик сказал журналисту, что тот вредит "ДНР" своими материалами.

По словам журналиста, боевик, который вел допрос предложил ему 2 варианта, или он говорит боевикам то, что им нужно, и они его отпустят в Россию, в противном случае пригрозили посадить на 30 суток в подвал.

Через некоторое время в кабинет, где проводился допрос, вошел еще один боевик и сообщил, что Павла Канигина поручено выдворить и о ситуации с его задержанием знает главарь "ДНР" Александр Захарченко. Журналиста в сопровождении двух боевиков отвезли в отель, где провели обыск в его номере, а затем отвезли на границу с РФ.

На российском КПП "Матвеев Курган" Павла Канигина встретил капитан пограничной службы ФСБ.