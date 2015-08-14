Адвоката Пукача подозревают в предоставлении суду сфальсифицированной справки о лечении

Адвоката экс-генерала МВД Алексея Пукача Григория Демиденко подозревают в предоставлении Апелляционному суду Киева сфальсифицированной справки о лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время судебного заседания председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева, которая рассматривает жалобу на приговор Пукачу, огласил материалы, которые на запрос поступили из больницы, где лечился Демиденко.

Из этих ответов получается, что в больнице адвокат находился только один раз, а все остальные даты, как отмечается в справке, предоставленной суду, вписаны посторонним лицом.

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Учитывая это, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по поводу того, отстранять адвоката Пукача от дела или нет.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева неоднократно переносил заседания по делу по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу из-за неявки адвоката Демиденко.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.