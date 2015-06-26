Подольский подозревает, что на адвоката Пукача давят Генпрокуратура и суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после того, как Апелляционный суд Киева в очередной раз перенес заседание Киева по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу из-за неявки защитника Григория Демиденко.

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Подольский подозревает, что генеральный прокурор, а также судьи Апелляционного суда Киева давят на его адвоката Демиденко, чтобы тот отказался от дела. Целью этого давления, по мнению Подольского, является заставить Пукача сменить адвоката и таким образом затянуть рассмотрение дела, поскольку на ознакомление со 120 томами дела требуется длительное время.

“Я не исключаю того, что идет серьезное давление на адвоката, и с этим связана его болезнь. Пукачу пытаются заменить защитника, поставить нового человека, который не будет знать истории процесса, материалов дела и будет лишь формально выполнять роль защитника”, - сказал Подольский.

По его словам, сегодня на заседании судья Степан Гладий предлагал Пукачу по его желанию заменить адвоката. Пукач отказался, но Подольский считает, что это предложение свидетельствует о намерении суда заменить адвоката и затянуть дело.

“Нет никаких оснований у судьи обращаться к подсудимому и предлагать ему такие глупости. Это глупости, поскольку Демиденко уже 6 лет в деле, а Пукачу предлагают нового адвоката. Хотят убрать Демиденко, потому что он заявляет, что на Пукача есть давление, и это давление не видит только генеральный прокурор, который не хочет расследовать это преступление”, - сказал Подольский.

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Представитель Подольского в суде Александр Иляшкевич сегодня на судебном заседании, обращаясь к судье Гладию, выразил обеспокоенность тем, что в связи с событиями вокруг главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко и соответствующего заявления по этому поводу судей Апелляционного суда, могут исчезнуть материалы дела Пукача.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

Сегодня, 26 июня,Апелляционный суд Киева перенес заседание на 3 июля из-за болезни адвоката Демиденко.