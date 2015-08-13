Во всех районах неоккупированного Донбасса могут появиться военно-гражданские администрации

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратился к Администрации президента Украины с инициативой о создании военно-гражданских администраций во всех районах на неоккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает сайт Донецкой ОВГА.

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«Ситуация в области остается крайне напряженной. За последнее время наблюдается усиление обстрелов населенных пунктов, находящихся на подконтрольной территории Украине, со стороны боевиков. В отличие от предыдущего периода, когда обстрелам подвергались в основном объекты инфраструктуры, огонь ведется и по жилым кварталам. В том числе используются минометы и другие виды тяжелого вооружения. Эти обстрелы приводят к жертвам как со стороны военных, так и гражданского населения. Кроме того, отдельные деструктивные силы готовятся к организации беспорядков, способствуя тем самым действиям агрессора. Экономический кризис, сокращение производства и рабочих мест на отдельных частных предприятиях целенаправленно выдается как следствие деятельности центральной и местной государственной власти», - отмечает Жебривский.

Согласно Закону Украины «О военно-гражданских администрациях», для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе проведения АТО могут действовать военно-гражданские администрации - временные государственные органы. Согласно ст. 3 этого закона, ВГА образуются в случае необходимости по решению президента Украины.

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Жебривский предлагает, с целью обеспечения правопорядка и недопущения гуманитарной катастрофы на территории области, рассмотреть вопрос о создании ВГА в Артемовском, Великоновоселковском, Володарском, Добропольском, Константиновском, Красноармейском, Александровском, Славянском, Тельмановском, Ясиноватском районах.

На сегодняшний день военно-гражданские администрации действуют в Марьинском, Волновахском, Першотравневом районах Донецкой области, а также в городах Угледар, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, селах Победа Марьинского района, Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района.