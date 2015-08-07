Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в Донецкой области

Согласно документу №469/2015, размещенному на официальном сайте главы государства, формируются Первомайская районная военно-гражданская администрация; военно-гражданские администрации города Марьинка и села Победа Марьинского района, а также в селах Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района.

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В указе отмечается, что статус Первомайской районной военно-гражданской администрации Донецкой области приобретает Первомайская районная государственная администрация, а ее председатель становится руководителем Первомайской районной ВГА.

«Совет национальной безопасности и обороны и ее секретарь должны обеспечить безотлагательное рассмотрение вопроса о назначении руководителей военно-гражданских администраций указанных населенных пунктов. Руководитель Антитеррористического центра при СБУи председатель Донецкой областной государственной администрации - в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации" - должны осуществить другие мероприятия, связанные с образованием ВГА», - отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.