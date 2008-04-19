Сегодня пройдет первый в Украине «субботник банкиров»

Сегодня, 19 апреля, пройдет первый в Украине «субботник банкиров», организованный ПриватБанком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в этот день на уборку парков, скверов, детских площадок выйдут все работники отделений, «начиная от Председателя Правления банка и Директоров региональных подразделений», по всей Украине.

Председатель Правления банка Александр ДУБИЛЕТ заявил, что «пока что ПриватБанк – единственный банк, проявивший такую инициативу, но банкиры надеются, что в этот раз к ним присоединятся все небезразличные горожане, а уже в следующем году мероприятие станет массовым».

«Нет ничего странного в том, что за уборку города берутся банкиры: мы - такие же жители этого города, как и все остальные, и нам не все равно, по каким улицам ходим мы, наши дети, внуки, родители… Сейчас многие, к сожалению, считают, что чистота города – это не их проблема, и от этого многие наши беды. Мы будем жить в красивой, ухоженной стране, в чистом, цветущем городе только тогда, когда буквально каждый из нас поймет, что в этом вопросе не может быть равнодушных», - цитирует пресс-служба А.ДУБИЛЕТА.

Банкиры уверены, что их пример вдохновит многих, что молодежь, дети будут по-другому относится к субботникам, когда увидят, что и банкиры не гнушаются взять веники-грабли-тряпки и выйти убирать свой город. И, может, не многие захотят к ним присоединится, но, во всяком случае, очень многие задумаются над тем, что нужно хотя бы не засорять свой город.

Партнером субботника стала торговая марка "Фрекен БОК" от корпорации "Биосфера", которая не только поддержала это начинание банка, но и выделила 5 тысяч комплектов перчаток, мусорных пакетов и влажных салфеток" для проведения «субботника банкиров», сообщили в пресс-службе.

Узнать, где будет проходить субботник в том или ином городе, можно в любом отделении или филиале ПриватБанка.