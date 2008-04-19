Костенко требует моратория на вырубку зеленых насаждений в Киеве

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины, экс-министр экобезопасности Юрий КОСТЕНКО предлагает установить мораторий на вырубку зеленых насаждений на протяжении 5 лет в скверах, ботанических садах, парках, в урочищах с крутыми склонами, на придомовых территориях, берегозащитных участках, водоохранных зонах и на островах реки Днепр в пределах территории Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, соответствующий закон "О моратории на удаление зеленых насаждений на объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева”, авторами которого являются представители УНП, народные депутаты Юрий КОСТЕНКО и Иван ЗАЕЦ, зарегистрирован сегодня, 18 апреля, в Верховной Раде.

«Когда-то Шарль де Голль сказал о Киеве: «Я видел парки в городах, но еще не видел города в парке». По данным энциклопедии «Киев» за 1985 г. на одного киевлянина приходилось 902 кв. м зеленых насаждений. В настоящее время – 16 кв. м», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, „политика, проводимая сегодня киевскими властями, привела к тому, что вырубка деревьев и целых зеленых зон в украинской столице происходит автоматически, как только застройщик получает право на кусок земли”, причем „при ЧЕРНОВЕЦКОМ это право можно получить где угодно, в том числе и в парке”.

Проект закона предусматривает также „до 2012 года расширить сеть природоохранных объектов за счет увеличения доли и расширения площадей заповедных урочищ, памятников садово-паркового искусства, природных и ландшафтных парков, других объектов природно-заповедного фонда с достижением до 30%”.

В случае отклонения этого закона, убежден Ю.КОСТЕНКО, „единственным зеленым островком в Киеве на момент проведения „Евро-2012” будет футбольное поле".