Причиной стрельбы в Виннице стали долговые обязательства - УМВД области

Об этом УНИАН сообщили сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, все участники событий правоохранителями установлены, некоторые из них уже задержаны. Также работниками милиции задержаны две машины, причастные к данному событию. В одной из них изъято огнестрельное оружие чешского производства калибра 7,65 мм, снаряженное 7 патронами.

Еще две машины, которые могут быть причастны к данному преступлению, находятся в розыске.

В автомобиле «Daewoo Lanos», кроме участника инцидента, находился водитель и двое пассажиров. Как выяснилось, люди ехали из Шаргородского района в областной центр и случайно на трассе познакомились с мужчиной, который стал участником событий. Он попросил подвезти его в Винницу.

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Следственным отделением милиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство двух и более лиц) и ст. 2 ст. 296 (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, в Виннице около 13.00 на перекрестке Барского шоссе и Келецкой неизвестные расстреляли автомобиль «Дэу». В результате стрельбы двое мужчин умерли, еще один госпитализирован.