Народная самооборона примкнула к БЮТ и Партии регионов

Депутатская группа «Народная самооборона» поддерживает создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

«Сегодня на группе «Народная самооборона», которая насчитывает 18 человек, большинство высказалось за то, что Конституция может изменяться только конституционным путем», - сказал О.ДОНИЙ.

Он напомнил, что, согласно действующему Основному Закону, из 15 его разделов изменения к 12 должны приниматься исключительно в парламенте, а три раздела – смешано: в ВР, а потом на референдуме.

«Группа «Народная самооборона» высказалась за участие в создании Временной специальной комиссии по Конституции», - сказал О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины настаивают фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

В то же время лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции высказал категорически против создания этой комиссии.

14 апреля он заявил, что голосование членов БЮТ за создание ВСК по Конституции может привести к расколу коалиции.