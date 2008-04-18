Ющенко запустил Одесский нефтеперерабатывающий завод

Сегодня после реконструкции запущен Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии запуска предприятия принял участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находящийся в Одессе с рабочей поездкой. Он поблагодарил компанию «Лукойл» за то, что она сдержала свое слово и провела реконструкцию предприятия за два с половиной года.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что открытие предприятия это событие, значимое не только для Одесской области, но и для всей Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что мощности предприятия позволят перерабатывать в год 3 млн. тонн сибирской нефти. «Я и украинская сторона высоко ценим то, что вы делаете в Украине», - сказал Президент, обращаясь к руководителю «Лукойла» Валиду АЛЕКПЕРОВУ.

В свою очередь, В.АЛЕКСПЕРОВ подчеркнул, что в реконструкцию предприятия вложено около 200 млн. долларов и заверил Президента Украины, что продукция, которую будет выпускать НПЗ, будет высокого европейского качества.

Напомним, ОАО «ЛУКОЙЛ», которое владеет ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в июле 2005 года остановило Одесский нефтеперерабатывающий завод для широкомасштабной модернизации до 2009 года. Инвестиции в модернизацию предприятия оцениваются почти в 380 млн. долл.

С началом работы предприятие планирует выйти на ежемесячную переработку около 200 тыс. тонн сырья.

После завершения реконструкции Одесский НПЗ в октябре 2007 года получил первые 51,5 тыс. тонн нефти, из которых переработал 12,2 тыс. тонн и произвел 7,8 тыс. тонн мазута. Однако, из-за технологических проблем НПЗ приостановил запуск.

Переработка возобновилась в марте 2008 года. ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» в марте переработало 42,5 тыс. тонн нефти, предприятие произвело 4,2 тыс. тонн бензина, 6,4 тыс. тонн дизельного топлива и 20,1 тыс. тонн мазута, на НПЗ поступило 15 тыс. тонн нефти. До конца 2008 года НПЗ планирует переработать около 2 млн. тонн нефти.

Глубина переработки сырья на Одесском НПЗ после первого этапа реконструкции выросла с 52% – до 74%, а выход светлых нефтепродуктов с 38% – до 52%. Проведенные мероприятия позволят предприятию выпускать бензин, отвечающий стандартам Euro-3, дизельное топливо – стандартам Euro-4, в то время как до реконструкции завод производил нефтепродукты, не отвечавшие евростандартам.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов - до 74%.

После введения НПЗ в эксплуатацию планируется ежемесячно перерабатывать до 250 тыс. тонн нефти, что позволит получать до 120 тыс. тонн топлива.

Инвестиционная программа развития и технического переоборудования НПЗ до 2013 года предусматривает приведение качества получаемого топлива к уровню требований мировых стандартов, оно должно соответствовать европейским экологическим нормам. Глубину переработки нефти планируется увеличить до 85-90%. Также программой запланировано сокращение выбросов вредных отходов производства путем внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации управления техпроцессами.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 миллионов тонн нефти в год.