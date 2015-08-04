Прокуратура выдвинула подозрение в госизмене бывшему заместителю командующего ВМС Елисееву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, Сергею Елисееву инкриминируются преступления по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса ("государственная измена"; "дезертирство"). Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 15 лет.

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Вице-адмирал обоснованно подозревается в том, что в феврале-марте 2014 года, изменив военной присяге и с целью содействия иностранной оккупации территории Крыма, совершил дезертирство со службы, а в дальнейшем поступил на военную службу в вооруженные силы страны-агрессора и, находясь на должности заместителя командующего Балтийского флота ВМС РФ, способствует этому государству в подрывной деятельности против Украины.

Военной прокуратурой Южного региона планируется в ближайшее время начать процедуру специального расследования и заочного осуждения предателя.