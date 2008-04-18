США готовы предоставить Украине любые ресурсы для борьбы с коррупцией

Правительство Соединенных Штатов Америки готово предоставить любые ресурсы, как человеческие, так и финансовые, для решения в Украине проблемы коррупции в судейском корпусе.

Об этом шла речь во время встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с прокурорами Департамента юстиции США, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита украинского министра в Соединенные Штаты Америки, который будет продолжаться до 19 апреля 2008 года по приглашению правительства США.

Министр юстиции проинформировал американских коллег, что Министерством юстиции Украины разработан пакет антикоррупционного законодательства, который, в случае принятия высшим законодательным органом государства, даст возможность определить новые принципы предотвращения и противодействия коррупции во всех сферах жизнедеятельности страны.

«Мы осознаем эту проблему и не стоим на месте», - отметил он.

Вместе с тем, Н.ОНИЩУК отметил, что проявление коррупции в судейском корпусе является для Украины на сегодня проблемой национального уровня.

Со своей стороны представители Департамента юстиции США заверили украинского министра, что они готовы оказать широкую помощь для преодоления этого явления в Украине. В частности, уже в ближайшее время Украине могут быть предложены для реализации проекты по вопросам судебной этики.

Как сообщалось, в рамках рабочего визита министра юстиции в Соединенные Штаты Америки планируется ряд встреч с руководителями государственных органов США, опыт работы которых является важным для Украины, учитывая реформы в сфере юстиции, судебной и правоохранительной сферах, которые начаты в стране. Предусматривается, что визит будет иметь важное прикладное значение, в частности, учитывая перспективы предоставления Министерству юстиции Украины полномочий органа, ответственного за формирование и реализацию антикоррупционной политики в государстве.