Ющенко едет в Одессу
Как город готовится к Евро–2012
В пятницу, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Одесскую область.
Как сообщал УНИАН, главная цель поездки – председательство на совещании по подготовке региона к проведению Евро–2012.
Одесса, как резервный город для принятия европейского футбольного чемпионата, будет иметь реальный шанс быть одним из городов-хозяев Евро-2012 – при условии практического выполнения ряда мероприятий (реконструкция Одесского аэропорта, развитие инфраструктуры дорог, строительство гостиниц, железнодорожных магистралей, подготовка стадиона «Черноморец» и т. п.).
Также на совещании планируется обсудить вопрос строительства автотрассы «Одесса – Рени».
Кроме того, Президент Украины примет участие в открытии после реконструкции Одесского нефтеперерабатывающего завода. Одесский НПЗ будет введен в эксплуатацию после более чем двухгодичного перерыва для коренной реконструкции и модернизации.