Ющенко едет в Одессу

В пятницу, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Одесскую область.

Как сообщал УНИАН, главная цель поездки – председательство на совещании по подготовке региона к проведению Евро–2012.

Одесса, как резервный город для принятия европейского футбольного чемпионата, будет иметь реальный шанс быть одним из городов-хозяев Евро-2012 – при условии практического выполнения ряда мероприятий (реконструкция Одесского аэропорта, развитие инфраструктуры дорог, строительство гостиниц, железнодорожных магистралей, подготовка стадиона «Черноморец» и т. п.).

Также на совещании планируется обсудить вопрос строительства автотрассы «Одесса – Рени».

Кроме того, Президент Украины примет участие в открытии после реконструкции Одесского нефтеперерабатывающего завода. Одесский НПЗ будет введен в эксплуатацию после более чем двухгодичного перерыва для коренной реконструкции и модернизации.