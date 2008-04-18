Луценко сегодня проводит выездную коллегию МВД в Донецке
03:03, 18 апреля 2008Общество
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Об этом сообщила пресс-служба
Сегодня в Донецке пройдет выездное заседание коллегии Министерства внутренних дел Украины под председательством министра Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления внутренних дел в Донецкой области, коллегия плановая. Министр МВД проведет ее в рамках двухдневного рабочего визита в Донецкой области.
Вчера Ю.ЛУЦЕНКО принимал участие во всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям», которую провел Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
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