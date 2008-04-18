Луценко сегодня проводит выездную коллегию МВД в Донецке

Сегодня в Донецке пройдет выездное заседание коллегии Министерства внутренних дел Украины под председательством министра Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления внутренних дел в Донецкой области, коллегия плановая. Министр МВД проведет ее в рамках двухдневного рабочего визита в Донецкой области.

Вчера Ю.ЛУЦЕНКО принимал участие во всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям», которую провел Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.